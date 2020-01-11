Лондон, 11 января, 2020, 23:14 — ИА Регнум. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл подписала контракт со студией Disney, об этом 11 января сообщает издание The Times.

Northern Ireland Office Меган Маркл

Герцогиня Сассекская будет озвучивать мультипликационные проекты киностудии, заработанные принцессой средства пойдут в фонд «Слоны без границ».

Гуманитарная организация занимается борьбой с браконьерами, осуществляющими отстрел крупнейших наземных животных на планете.

Напомним, ранее 8 января супруги Гарри и Меган Маркл объявили о своем решение покинуть королевскую семью и переехать на постоянное место жительство в Канаду.