Москва, 11 января, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Российскую модель и актрису Ксению Пунтус госпитализировали в одну из больниц в Москве. Об этом 11 января сообщает Telegram-канал Baza.

Открытое окно

По предварительным данным, девушка, которую нашли под окнами жилого дома, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия. По данным некоторых СМИ, девушка случайно выпала из окна третьего этажа.