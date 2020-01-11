Киев, 11 января, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительные выводы украинских экспертов в Иране не позволили скрыть правду о крушении украинского пассажирского самолета под Тегераном. Об этом 11 января сообщил украинский лидер в своем телевизионном обращении.

Daderot Чёрный ящик

«Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил, что договорился с президентом Ирана Хасаном Рухани о начале совместной работы по расшифровке черных ящиков украинского самолета, который был сбит на прошлой неделе.

Кроме этого, глава Украины призвал международных партнеров быть едиными и настойчивыми до завершения расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, после крушения украинского авиалайнера под Тегераном 8 января, Украина направила в столицу Ирана своих специалистов для расследования причин авиакатастрофы. 11 января Иран признал, что ошибочно сбил украинский самолет.