Сухум, 11 января, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Президент Абхазии Рауль Хаджимба планирует выступить с официальным обращением к народу после завершения переговоров с российской делегацией во главе с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Об этом 11 января сообщил первый вице-премьер Абхазии Валерий Аршба.

Presidentofabkhazia.org Рауль Хаджимба

«У него должны состояться встречи с теми делегациями, которые приехали из России… По итогам этих встреч он проинформирует людей», — цитирует Аршбу РИА Новости.

Вице-премьер Абхазии уточнил, что пока ничего неизвестно о том, согласится ли президент уйти в отставку, так как все зависит от исхода проведенных переговоров.

По его словам, на данный момент Хаджимбу ожидают граждане Абхазии в сухумской филармонии.

«Возможно, президент придёт сюда», — добавил Аршба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе президента Абхазии Рауля Хаджимбы сообщили о том, что глава государства планирует опротестовать решение Верховного суда республики, признавшего незаконными результаты президентских выборов, которые состоялись осенью 2019 года.