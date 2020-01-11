Киев, 11 января, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Несмотря на признание Ираном своей вины, все следственные действия по крушению украинского самолета компании МАУ должны быть завершены, заявил 11 января депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность», экс-глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Каждый шаг относительно крушения самолета должен быть установлен «поминутно», призвал украинский депутат. Также он перечислил основные вопросы, на которые должно ответить расследование.

«Кто и когда поставлял оружие? Как и кто отдавал приказ на запуск? Кто присутствовал в момент пуска ракет? Куча вопросов… И главное, что следует логически — не покрывает руководство Ирана своего стратегического партнера и поставщика? Потому Тор-М1, который назван средством атаки, имеет российское происхождение», — подчеркнул Арьев.

Резюмируя, депутат заявил, что украинская власть должна настаивать на завершении следствия, не доверять Ирану даже после признания, и настаивать на допуске международной группы.

«Главное — не бояться добиваться правды», — призвал Арьев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Иран признал, что украинский самолет компании МАУ был «по ошибке» сбит иранскими военными. После этого ряд украинских экспертов и политиков заявил, что Киев должен интересоваться участием Москвы в крушении самолета.