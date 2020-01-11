Калуга, 11 января, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Главным санитарным врачом Калужской области Светланой Рожковой подписано постановление, рекомендующее главам администрациями Калуги и Обнинска начать с 1 февраля 2020 года тотальную вакцинацию трудовых мигрантов против кори. Об этом 11 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Jble.af.mil Прививка против кори.

Согласно документу, прививки до конца 2020 года должны быть сделаны всем временно пребывающим в Калуге и Обнинске не привитым и не переболевшим корью мигрантам. Кампания по иммунизации мигрантов началась в стране в 2019 году. Это связано с тем, что в последнее время в странах, граничивших с Россией серьезно осложнилась эпидемическая ситуация по заболеванию корью. В Калужской области массовая заболеваемость корью была зарегистрирована в июне 2018 года. Тогда, наиболее неблагополучная эпидемическая обстановка сложилась в Калуге, а также в Боровском и Малоярославецком районах, где было выявлено 59 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 5,9 на 100 тыс. населения. Ухудшение эпидемической ситуации по заболеваемости корью медики связывали с недостаточным охватом вакцинацией декретированных контингентов (мигрантов, переселенцев и ряда других).

Напомним, корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Вирус передается воздушно-капельным путем.