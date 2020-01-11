Киев, 11 января, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Быстрое признание вины Ираном подозрительно и вполне может прикрывать «российский след», заявил сегодня, 11 января, украинский политический эксперт Игорь Соловей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Пассажирский самолет МАУ сбил сам Иран — в чем уже признался, и, скорее всего, будет нести наказание. Но дальше всё равно остаются вопросы, подчеркивает комментатор.

«По этому коридору летало много самолетов, но стреляли именно по украинскому самолету. Почему… Стреляли из российской системы ПВО «Тор». А кто руководил самой установкой: иранский экипаж или российские инструкторы? Или может, доступ имела внешняя сила — разработчик? Так что, в двух из трех вариантов следы ведут в Россию», — отмечает Соловей.

Политолог заявил, что в контексте этой ситуации покупателям российских систем ПВО следует задуматься, кому они отдают ключи от своего воздушного пространства.

ИА REGNUM напоминает, что депутат Рады от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенкопризвала власти Украины публично задать вопрос о типе ракеты, которым был сбит украинский авиалайнер и«о прямом или опосредованном участии в этом кошмаре Москвы».