Москва, 11 января, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Теперь для того, чтобы выбросить бытовой мусор в ведро, вам понадобится голосовой помощник от «Яндекса» «Алиса», который научит, как правильно обращаться с отходами, как их сортировать и объяснит, куда нужно отнести разложенный по пакетикам мусор.

Stolbovsky Раздельный сбор мусора

Подхвативший волну экологизма и защиты климата от людей новосибирский разработчик Константин Сухоруков придумал для «Алисы» новую функцию, отвечающую за раздельный сбор мусора.

Конечно, «Алиса» как алгоритм легкомысленный, обучает людей новым мусорным компетенциям весело и играючи: пользователю предлагается сложить мусор в разноцветные корзинки для макулатуры, органических отходов, стекла и прочее. Игрок проходит несколько уровней сложности и получает очки за правильные ответы. «Алиса» предлагает также и онлайн «бродилку» по карте от «Гринпис»: выиграет тот, кто найдет по отметкам на карте место, куда можно отнести отсортированный мусор.

Для особо непонятливых есть «Корзина», туда «Алиса» посылает за подсказками.

В России закон о раздельном сборе отходов действует с 1 января 2019 года. В некоторых регионах тарифы на вывоз мусора выросли в 17−18 раз (Нижегородская область, Ингушетия). Вывозить тщательно промытый и отсортированный домохозяйками мусор некуда. 4 июня 2019 года генеральный прокурор России Юрий Чайка, заявил о том, что мусороперерабатывающие предприятия отсутствуют в 38 субъектах федерации.

Результат начавшейся в прошлом году мусорной реформы — это возможность для жителей России за дополнительную оплату потренироваться в сортировке мусора, который пока отправляется на свалку в общем мусоровозе. Но уже совсем скоро «плоды вашей сортировки» отправятся для переработки в электроэнергию на мусоросжигательные заводы, строящиеся вопреки протестам населения и здравому смыслу. Так что, пока вы при помощи «Алисы» осваиваете новую игру с мусорным ведром, не забывайте глубже дышать — пока ещё можно.