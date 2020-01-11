Москва, 11 января, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Несколько лет подряд ведутся споры о том, оставят ли роботы большую часть населения без работы. Китай утверждает, что ИИ и автоматизация заменят часть рабочих мест, но это не будет так катастрофично, как представляют себе некоторые.

ICAPlants Промышленные роботы

Об этом говорится в докладе, опубликованном на этой неделе Китайской академией социальных наук (CASS). В нем говорится, что в течение 14-й пятилетки Китая, которая стартует в 2021 году, рост количества роботов не приведет к «значительному» сокращению рабочих мест.

Ссылаясь на этот доклад, ИА Жэньминь жибао утверждает, что низко квалифицированные рабочие будут переведены на другие рабочие места.

Китай стремится стать в 2020 году одной из сильнейших промышленных держав мира. Несмотря на преобладание стареющего населения, в стране массово разрабатываются и внедряются роботы в различных отраслях промышленности.

Компании в секторе е-сommerce, включая Alibaba и JD.com, автоматизировали часть своих складов и запустили роботов для доставки товаров до конечного потребителя.

В ресторанах и гостиницах Китая также трудятся роботы, доставляющие еду к столам и номерам людей. Некоторые города вывели на свои улицы роботов-полицейских, которые патрулируют улицы, фотографируют водителей, представляющих опасность движению и предупреждают переходящих дорогу людей.

Широко используются промышленные роботы, которые помогают увеличить производственную мощность. По данным Международной федерации робототехники (IFR), в 2018 году Китай установил 154 032 промышленных робота — это больше, чем число промышленных роботов, установленных в Европе и Америке вместе взятых.

Но из-за большого количества дешевой рабочей силы Китай все ещё отстает по количеству промышленных роботов из расчета на каждые 10 000 производственных рабочих мест. В 2019 году их количество составляло 97, в то время как в США этот показатель равен 200, в Южной Корее — 710. Китай намерен увеличить это число до 150 к 2020 году.

Жители Китая в целом позитивно оценивают замену человеческого труда автоматизированной рабочей силой: опрос, проведенный в прошлом году британской фирмой цифрового маркетинга Dentsu Aegis Network, показал, что 65% китайских респондентов считают, что ИИ и робототехника помогут создать больше рабочих мест, а не уничтожить их.

Но здесь люди могут ошибаться. Например, компания Foxconn, ключевой партнер Apple, сократил 60 000 рабочих мест на заводе в восточном городе Куньшань в 2016 году, заменив их роботами. Южный город Дунгуань, один из крупных промышленных центров в Китае, сократил свою производственную рабочую силу на 280 000 человек и внедрил в производство 91 000 роботов за последние пять лет.

В докладе Китайской академии социальных наук также говорится, что в течение 13-го пятилетнего плана Китая (который заканчивается в этом году) роботы и искусственный интеллект займут от 8 до 10 млн рабочих мест в обрабатывающей промышленности.

Тем не менее многие эксперты позитивно рассматривают этот вопрос в долгосрочной перспективе. По оценкам экономистов, процент рабочих мест, замещаемых роботами, варьируется в зависимости от их видов и специфики, но к 2037 году ИИ и связанные с ним технологии могут создать на 12% больше рабочих мест, говорится в отчете PricewaterhouseCoopers (PwC) от сентября 2018 года, что равно 93 млн рабочих мест.

PwC прогнозирует, что ИИ и связанные с ним технологии смогут вытеснить до 26% существующих рабочих мест в Китае в течение следующих двух десятилетий, но эффект прибыли может создать дополнительные рабочие места, увеличив их на 38%. Трудосберегающие технологии могут снизить цены на продукцию, и компании будут нуждаться в большем количестве работников для удовлетворения дополнительного спроса. Они также помогут улучшить качество существующих продуктов, что позволит выпускать новые продукты, которые нуждаются в дополнительных сотрудниках, говорится в отчете PwC.

Но даже позитивные прогнозы указывают на одну, возможно, вопиющую проблему — «цифровое неравенство». Китайская академия общественных наук предлагает ввести налог на использование роботов для финансирования переподготовки работников, которым угрожает автоматизация. Эта идея продвигается Биллом Гейтсом и уже внедрена в Южной Корее.

В докладе CASS не говорится о том, на какие специальности будут переобучать освобожденных роботом и искусственным интеллектом людей, какие именно новые рабочие места планируется создать для них. Безработица, по официальным подсчетам Национального бюро статистики Китая, составила 5,3%, увеличившись за один год на 0,2%. Данная статистика не включает сельское население.

В России также готовятся к активному внедрению ИИ на предприятиях и в сфере услуг. Однако никакой специальной программы занятости населения в условиях цифровизации экономики разработано не было. В программе «Цифровая Экономика Российской Федерации» прописаны мероприятия, которые к IV кварталу наступившего года должны обеспечить персональные траектории обучения, позволяющие обучаемым выбирать индивидуально способы (формальные, неформальные, информальные) формирования базовых компетенций цифровой экономики, требуемых для соответствующего уровня образования и быстрое освоение базовых компетенций цифровой экономики путем разворачивания системы «элитного» среднего профессионального образования.

Также к этому времени должна быть обеспечена инфраструктура для развития предпринимательских навыков, в том числе сформированы акселераторы, венчурные фонды, реализованы программы стимулирования деловой активности студентов. Что касается членов общества с уже отточенными профессиональными навыками, то к концу 2020 года для них должны быть реализованы программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и непрерывного профессионального развития педагогов, субсидируемые государством посредством предоставления индивидуальных ваучеров гражданам, в том числе людям старшего возраста и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Работодатели же должны будут опираться на профили компетенций и персональную траекторию развития, а не на трудовую книжку при приеме сотрудников на работу.

Согласно всероссийскому опросу «ВЦИОМ-Спутник», на сегодняшний день почти половина жителей России не работают по специальности, которой обучались. Официальный уровень безработицы в России — 4,6%. К чему приведет оценка работников в соответствии с цифровыми компетенциями в условиях стихийно складывающегося рынка труда при отсутствии государственной программы занятости очевидно: к снижению уровня оплаты труда и росту безработицы.

Как и в Китае, в России не знают, каким профессиям нужно переобучать людей в цифровом будущем, полагаясь на фантастические прогнозы либеральных экономистов и стихийную волю рынка. Не пора ли перестать слепо предвидеть будущее, а начать управлять им, планируя, а не угадывая?