Транспортная оптимизация в Ярославской области: чудес все больше
Ярославль, 10 января, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Изменение маршрутной сети пассажирских перевозок в Ярославской области вызывает все новые казусы. Пока одни жители области жалуются на отсутствие автобусов, в других местах появляются маршруты-дублеры, которые забирают пассажиров у госпредприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так, в январе по маршруту «Ярославль — Ростов» стал работать автобус № 107, которого нет в расписании ярославского автовокзала.
Департамент транспорта Ярославской области говорит, что такого маршрута не существует.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из принципов реформы стала как раз ликвидация дублирующих маршрутов. Но в случае с направлением «Ярославль — Ростов» вышло все наоборот. Перевозчик при этом заявляет, что работает совершенно легально и ссылается на тот же самый департамент транспорта.
Разрешающие документы подписаны бывшей и.о. главы департамента транспорта Екатериной Галеевой, которая уволилась в конце 2019 года при довольно странных обстоятельствах: долгое время она опровергала информацию о своей отставке.
Интересно также, что 107-й автобус ходит не до автовокзала, который контролируется областным предприятием «Яроблтранском», а до одного из торговых центров Ярославля.
Это не полный перечень странностей с «оптимизацией» маршрутной сети в регионе. Новая схема уже заработала, между тем ее разработку в декабре заказал московский институт «МосТрансПроект» за 35 млн рублей. В ярославском дептрансе корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ничего не знают о цели московских проектировщиков, а также источниках финансирования работ.