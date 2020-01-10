Ярославль, 10 января, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Изменение маршрутной сети пассажирских перевозок в Ярославской области вызывает все новые казусы. Пока одни жители области жалуются на отсутствие автобусов, в других местах появляются маршруты-дублеры, которые забирают пассажиров у госпредприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так, в январе по маршруту «Ярославль — Ростов» стал работать автобус № 107, которого нет в расписании ярославского автовокзала.

Автобус № 107

Департамент транспорта Ярославской области говорит, что такого маршрута не существует.

«Департаментом транспорта установлены факты выполнения ООО «Волтакс-Транс» незаконных перевозок на маршруте «Ярославль — Ростов». Деятельность ООО «Волтакс-Транс» дублирует маршруты №166 «Ярославль — Ростов» и №233 «Ярославль — Ростов» и является нелегальной. В августе 2019 года компания выиграла конкурс на осуществление перевозок по нерегулируемым тарифам на маршруте № 107 «Ярославль АВ — Карачиха», однако к перевозкам так и не приступила. В то же время в январе перевозчик самовольно принял решение осуществлять перевозки на маршруте «Ярославль — Ростов», существенно изменив при этом маршрут «Ярославль — Карачиха», — говорится в официальном заявлении департамента транспорта Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из принципов реформы стала как раз ликвидация дублирующих маршрутов. Но в случае с направлением «Ярославль — Ростов» вышло все наоборот. Перевозчик при этом заявляет, что работает совершенно легально и ссылается на тот же самый департамент транспорта.

« У нас есть полное право работать по маршруту «Ярославль — Ростов», — сообщили в компании «Волтакс-Транс» порталу Yarnews. — Действительно, ранее маршрут №107 был Ярославль — Карачиха, однако с 1 января 2020 года он продлен до Ростова. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок «Ярославль АВ — Ростов (улица Добролюбова) выдано департаментом транспорта Ярославской области и действует с 1 января 2020 года по 30 августа 2024 года. «Волтакс-Транс» также получил свидетельства на маршруты №112 и 116. В случае, если департамент транспорта хочет оспорить выданные документы, то, согласно федеральному законодательству, в частности федеральному закону 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров» он может сделать это только в судебном порядке».

Разрешающие документы подписаны бывшей и.о. главы департамента транспорта Екатериной Галеевой, которая уволилась в конце 2019 года при довольно странных обстоятельствах: долгое время она опровергала информацию о своей отставке.

Интересно также, что 107-й автобус ходит не до автовокзала, который контролируется областным предприятием «Яроблтранском», а до одного из торговых центров Ярославля.

Это не полный перечень странностей с «оптимизацией» маршрутной сети в регионе. Новая схема уже заработала, между тем ее разработку в декабре заказал московский институт «МосТрансПроект» за 35 млн рублей. В ярославском дептрансе корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ничего не знают о цели московских проектировщиков, а также источниках финансирования работ.