Ярославль, 10 января, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» прервал серию из трех побед подряд в Континентальной хоккейной лиге и проиграл впервые в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. 10 января «Локомотив» играл в Новосибирске и уступил местной «Сибири» со счетом 1:2. Голы в составе хозяев на счету Александра Шарова и Виктора Комарова, за гостей отличился уроженец Новосибирска, форвард «Локомотива» и капитан молодежной сборной России Григорий Денисенко.

Сайт ХК «Сибирь» Фрагмент поединка

«За все семь лет, что я работаю в КХЛ, мне всегда нравилось приезжать в Новосибирск и играть здесь. Здесь замечательный дворец, замечательные болельщики, очень хороший лед. Сегодняшняя игра не была исключением. Мы хорошо играли первые два периода. У нас было хорошее движение, мы принимали хорошие решения. К сожалению, не попадали в ворота в концовках. «Сибирь» в третьем периоде была на порядок лучше, поэтому они и выиграли игру», — сказал после встречи старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино.

В третьем периоде «Сибирь» нанесла 17 точных бросков в створ ворот голкипера ярославцев Александра «Лазашина, «Локомотив» при этом лишь трижды побеспокоил вратаря хозяев Харри Сятери.

«Тяжело входили в игру. Особенно первый период был для нас очень тяжелый. Здорово двигался «Локомотив», создавал моменты. Мы больше играли на контратаках. Во втором периоде забили хороший гол с позиционной атаки. В перерыве с ребятами переговорили. Игры чередуются, на волевых качествах, через «не могу» работа нужна. Ребята поняли и здорово сыграли третий период», — пояснил главный тренер «Сибири» Николай Заварухин.

Следующий матч ярославский «Локомотив» проведет 12 января в Казахстане против «Барыса».