Уват, Тюменская область, 10 января, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Тюменские пожарные искали по глубоким сугробам в зимнем лесу фокстерьера Чуню, убежавшего с места дорожно-транспортного происшествия. Историю чудесного спасения сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба МЧС России по Тюменской области Спасённый Чуня

На 375 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты — Мансийск, вблизи села Уват, 9 января произошло столкновение легкового автомобиля «Maзда 6» и грузового автомобиля МАЗ. Тяжёлые травмы получили водитель и пассажир легковушки. На место ДТП прибыл пожарный расчёт.

Пришедшие в себя люди вспомнили, что в машине был фокстерьер по кличке Чуня, который, судя по следам, убежал в лес. Домашней собаке грозила гибель. Спасатели отправились на её поиски.

Через полтора километра глубокого снега Чуня был найден. Он был в шоке — лаял и рычал на спасателей. Но опытные специалисты успокоили питомца и взяли на руки.

Чуню доставили в расположение пожарной части села Уват, отогрели и накормили. Через пару часов порадовали хозяев чудесным спасением любимца семьи.