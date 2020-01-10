Санкт-Петербург, 10 января, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Бездействие петербургской исполнительной власти и руководства Законодательного собрания привело к тому, что в городе до сих пор не запрещена торговля никотиносодержащими смесями и снюсами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель фракции «Справедливой России» в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев призвал запретить продажу никотиносодержащих смесей на территории ЕАЭС. При этом петербургские «справороссы», как сообщалось, в конце декабря 2019 года уже предложили свой законопроект о региональном запрете, сейчас он находится на юридической экспертизе. Ковалев сообщил, что фракция будет настаивать на его рассмотрении.

«Я не доверяю федеральным властям. Они сколько времени мычат, не телятся? Надо срочно принимать решение. Сколько времени пройдет, какой будет вариант [их] закона? Надо идею проводить, что никотин — это наркотик. Это более эффективно, чем всё остальное», — сказал Алексей Ковалев.

Он подчеркнул, что только за последний месяц десятки субъектов Федерации своими региональными законами запретили продажу снюсов, но в Петербурге к тому нет политической воли ни у главы города Александра Беглова, ни у председателя городского парламента Вячеслава Макарова, секретаря регионального отделения «Единой России», коей принадлежит большинство в ЗакСе.

«Наш субъект ни хрена не сделал. Губернатор ничего не сделал для этого. Безобразие полное. В ряде субъектов прокуратура выступила инициатором. Наша прокуратура тоже ни хрена не делает. 25 декабря во Владимире приняли закон, и он тут же был подписан губернатором Владимирской области. Мы взяли за образец их проект — запрет продажи не только несовершеннолетним, а вообще всем. Теперь он две недели на юридическом заключении лежит, потом еще две недели должен отлежаться после официального внесения… Полный саботаж со стороны Смольного и руководства ЗакСа. Если руководство ЗакСа или губернатор, например, захотят, то закон будет принят в ближайшую среду. «Единая Россия» же всякую хрень из политических соображений [срочно] проводит, а такие важные вещи не проводит», — возмутился Ковалев.

Он предполагает, что и юридическое заключение на проект, внесенный депутататми от «СР», будет отрицательным. В документе «эсеры» предлагают запретить в Петербурге продавать любые смеси, содержащие добавку чистого химического никотина, за исключением собственно табака, табачных изделий (обычных сигарет и папирос), электронных сигарет и медицинских препаратов.

Следующим шагом, по мнению Ковалева, должен стать федеральный законопроект о включении никотина в число психотропных веществ, контролируемых законом об обороте наркотических и психотропных веществ, чтобы санкции за их распространение (за исключением упомянутой продукции) стали уголовными.