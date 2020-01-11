Путин и Меркель: встреча в Москве — все новости
О предстоящем визите Ангелы Меркель в Россию стало известно 6 января. В Россию её пригласил президент Владимир Путин.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Москве могут затронуть тему обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом 10 января заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«Напряженность в отношениях между США и Ираном может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве», — сказал он на брифинге в Берлине.
Об этом: В Германии назвали возможные темы переговоров Путина и Меркель в Москве
Как уточнили в германском посольстве в Москве, визит федерального канцлера будет однодневным.
Подробности: Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
Ранее в правительстве ФРГ заявили, что рабочий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву был запланирован задолго до убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте об этом подробнее: Визит Меркель в Россию был запланирован до убийства Сулеймани — Кабмин ФРГ
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также отверг связь между визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и убийством иранского генерала Касема Сулеймани.
«Нет никакой связи», — заявил Песков 8 января, общаясь с журналистами.
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Участие России в разрешении ливийского кризиса считают важным в Германии, сообщил журналистам 10 января германский министр иностранных дел Хайко Маас.
Перед началом заседания Совета Европейского союза в Брюсселе Маас отметил, что 11 января он и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель будут в Москве.
В российской столице они встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным и будут говорить, в том числе, о Ливии, поскольку Москва также «играет важную роль в этом конфликте».
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«В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января», — сообщается на сайте Кремля.
Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договорённостей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем. Как сообщала газета «Коммерсантъ», Меркель сказала это Путину, когда лидеры Франции, Германии, России и Украины закончили ужин и направлялись на пресс-конференцию.
Об этом: Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Зачем канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас летят в Москву к президенту России Владимиру Путину, пишет 10 января газета Bild (Германия).
Встреча, первоначально задуманная для урегулирования конфликта на Украине и кризиса в Ливии, официально заявлена как «рабочий обед». Но из-за атаки США на иранского генерала Касема Сулеймани визит в Москву обрел совершенно иное значение.
«Это идеальный момент, чтобы поговорить с Путиным», — считает вице-председатель бундестага Томас Опперман.
Ангела Меркель в последний раз приезжала к Владимиру Путину в Сочи в мае 2018 года, а в Москве не была с мая 2015 года, когда участвовала в мероприятиях, связанных с 70-й годовщиной Победы. При этом Меркель тогда стала единственным руководителем европейской страны, принявшим приглашение российских властей, напоминает газета «Ведомости».
Переговоры Путина и Меркель в Кремле начались.
«Господин президент, спасибо, что пригласили приехать в Москву. У нас есть целый перечень разных тем, о которых я с вами хотела поговорить. Это и двусторонние темы, и темы международной повестки дня, которые представляют интерес для обеих наших сторон», — сказала Меркель на встрече с Путиным в Кремле, сообщает ТАСС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас проводят переговоры в Москве. Об этом написал 11 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на странице в соцсети Twitter.
Об этом: Лавров проводит переговоры с главой МИД Германии в Москве
Переговоры начались с беседы лидеров в узком составе, затем продолжатся с участием делегаций двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт — о начале переговоров на своей странице в соцсети Twitter.
Позицию руководства Германии, выступающего в поддержку проекта «Северный поток — 2», высоко ценят в России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Читайте подробнее: Путин о позиции Германии по «Северному потоку — 2»: «Мы высоко ценим»
Газопровод «Северный поток — 2» является очень важным проектом. Об этом 11 января сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом: Меркель о «Северном потоке — 2»: «Нам необходимо довести его до конца»
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель 11 января поддержал инициативу немецкой стороны о проведении в Берлине международной конференции по Ливии.
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Россия сможет достроить «Северный поток — 2» без привлечения иностранных партнеров. Об этом заявил 11 января российский лидер Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Читайте подробнее: Путин: Россия самостоятельно сможет достроить «Северный поток — 2»
Признание военными Ирана своей вины в крушении лайнера Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» прокомментировала канцлер Германии Ангела Меркель.
«Сегодня (11 января) был сделан важный шаг (со стороны Ирана)», — сказала Меркель в ходе пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
Читайте подробнее: Меркель о признании Ираном обстрела Boeing 737: «Важный шаг»
Президент России Владимир Путин призвал не допустить крупномасштабных военных столкновений на Ближнем Востоке, которые могут привести к увеличению числа беженцев и гуманитарной катастрофе.
Об этом: Путин надеется на отсутствие крупномасштабных конфликтов на Ближнем Востоке
Запуск газопровода «Северный поток — 2» состоится не позднее начала 2021 года. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом: Путин назвал сроки завершения строительства «Северного потока-2»