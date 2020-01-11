Переговоры состоятся в Москве. Лидеры двух стран обсудят ряд тем. Среди них — ситуация в Сирии, Ливии, Иране и Ираке, а также строительство газопровода «Северный поток — 2» и перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Федеральный канцлер Германии Ангел а Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина .

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О предстоящем визите Ангелы Меркель в Россию стало известно 6 января. В Россию её пригласил президент Владимир Путин.

16:07 10.01.2020

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Москве могут затронуть тему обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом 10 января заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Напряженность в отношениях между США и Ираном может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве», — сказал он на брифинге в Берлине.

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