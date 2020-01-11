Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Переговоры состоятся в Москве. Лидеры двух стран обсудят ряд тем. Среди них — ситуация в Сирии, Ливии, Иране и Ираке, а также строительство газопровода «Северный поток — 2» и перспективы урегулирования конфликта на Украине.

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Иван Шилов ИА REGNUM
Ангела Меркель и Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM
16:00 10.01.2020

О предстоящем визите Ангелы Меркель в Россию стало известно 6 января. В Россию её пригласил президент Владимир Путин.

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16:07 10.01.2020

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Москве могут затронуть тему обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом 10 января заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Напряженность в отношениях между США и Ираном может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве», — сказал он на брифинге в Берлине.

Об этом: В Германии назвали возможные темы переговоров Путина и Меркель в Москве

16:16 10.01.2020

Штеффен Зайберт Gregor Fischer

16:30 10.01.2020

Как уточнили в германском посольстве в Москве, визит федерального канцлера будет однодневным.

Подробности: Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

16:36 10.01.2020

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что рабочий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву был запланирован задолго до убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

16:37 10.01.2020

Касем Сулеймани

16:52 10.01.2020

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также отверг связь между визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

«Нет никакой связи», — заявил Песков 8 января, общаясь с журналистами.

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18:04 10.01.2020

Дмитрий Песков. Дарья Антонова ИА REGNUM

18:19 10.01.2020

Участие России в разрешении ливийского кризиса считают важным в Германии, сообщил журналистам 10 января германский министр иностранных дел Хайко Маас.

Перед началом заседания Совета Европейского союза в Брюсселе Маас отметил, что 11 января он и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель будут в Москве.

В российской столице они встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным и будут говорить, в том числе, о Ливии, поскольку Москва также «играет важную роль в этом конфликте».

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