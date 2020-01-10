Село Детчино, Калужская область, 10 января, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Для улучшения экологического состояния реки Путынка из бюджета Калужской области выделено 18 млн рублей, сообщили 10 января корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Некачественная работа очистных сооружений губит реку Путынка

По мнению главы ведомства Варвары Антохиной, одна из основных проблем загрязнения реки Путынка — некачественная работа очистных сооружений ПАО «Русский продукт», которые обслуживают не только собственные промышленные стоки, но и поселка Детчино Малоярославецкого района. Для исправления ситуации в декабре 2018 года было начато строительство коллектора и канализационной насосной станции. Эти сооружения позволят перенаправить систему водоотведения части поселкового жилищного фонда на очистные сооружения Калугаоблодоканала. Работы, на которые из областного бюджета выделено 18 миллионов рублей, планируется завершить во втором квартале 2020 года.

Между тем, компания «Русский продукт» в 2019 году провела ремонт отстойников очистных сооружений. В 2019 году на мероприятия по снижению уровня загрязняющих веществ было израсходовано 12 млн рублей. Всего до конца 2021 года по соглашению с профильным министерством предприятие «Русский продукт» намерено инвестировать в природоохранные мероприятия около 20 млн рублей.