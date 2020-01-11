Автобус с детьми попал в аварию в Пермском крае — все новости
По оперативным данным, госпитализированы девять человек, в том числе четверо детей.
Авария произошла близ города Нытва 10 января около 14:30 по местному времени (около 12:30 мск).
По данным СМИ, в автобусе находились спортсмены, возвращавшиеся со сборов, которые проходили на базе отдыха «Раздолье» в Чайковском.
Читайте об этом: СМИ: в Прикамье в массовом ДТП пострадали девять человек
ДТП произошло на 469-м км трассы М-7 «Волга» — это участок объездной дороги вокруг Краснокамска.
На месте происшествия работали 12 спасателей ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Об этом: На месте массового ДТП в Прикамье работают 12 спасателей
Травмы получили четыре ребёнка и пятеро взрослых.
По последним данным краевого минздрава, один ребёнок госпитализирован.
Всего травмы получили 10 человек.
Видеокомментарий ГУ МЧС России по Пермскому краю, из которого следует, что в автобусе находились 37 человек, в том числе 35 подростков.
Из-за аварии проезд по трассе М-7 оказался заблокированным. Движение траспорта было приостановлено. Водители разворачивали свои машины на дорогу через Краснокамск. Образовалась большая пробка.
«Первый вызов поступил к нам в 14:32 (по местному времени — ИА REGNUM). На месте работали девять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные», — цитируют местные СМИ сотрудников скорой помощи.
По данным регионального минздрава, число пострадавших в массовом ДТП увеличилось до 12, шестеро из них — дети.
В автобусе, попавшем в ДТП, ехали дети в возрасте 10−11 лет из школы рукопашного боя.
На фото‑ и видеокадрах с места ДТП видно, что фура залетела автобусу прямо на крышу.
Пользователи соцсетей, обсуждая произошедшее, отмечают, что объездная Краснокамска — сложная и опасная дорога.
По предварительным данным управления ГИБДД по Пермскому краю, автомобиль Lada Granta на 472-м км трассы стал обгонять большегруз. При этом водитель фуры, двигавшейся по встречной полосе, чтобы избежать столкновения, начал торможение — в итоге большегруз вынесло на встречную полосу.
В результате произошло столкновение семи транспортных средств — большегруза, «Газели», легковых автомобилей и автобуса.
Напомним, меньше двух недель назад — в ночь на 30 декабря 2019 года — в ДТП в Псковской области попал в аварию пассажирский автобус, следовавший из Минска в Санкт-Петербург. В результате той аварии также пострадали дети, а всего ранения получили 19 человек. Люди ехали на экскурсию в новогодний Петербург.
Причиной аварии тогда стал гололёд.
Читайте подробности той аварии в трансляции ИА REGNUM: Авария автобуса Минск — Петербург под Псковом: все новости
Прокуратура проведет проверку соблюдения правил дорожного движения участниками ДТПс автобусом, в котором ехали дети из спортшколы, также будет проверена организация их перевозки. Проверку проведет прокуратура Краснокамска, сообщает ТАСС. В автобусе находились 37 человек, среди которых 35 детей в возрасте от 10 до 11 лет.
«Прокуратурой города Краснокамска организована проверка, в ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение всеми участниками дорожного движения правил дорожного движения с учетом погодных условий, безопасность дорожного движения. Будет проверена также организация групповых детских перевозок, все ли условия безопасности соблюдались», — цитирует ТАСС пресс-службу краевой прокуратуры.
Как сообщалось ранее, всего в аварии пострадали 12 человек, из них шестеро детей. Все они отпущены домой, в том числе ребенок, который был госпитализирован.
Дети ехали со сборов из Чайковского в Пермь, это воспитанники пермского клуба боевых единоборств «Скала».
В официальной группе клуба боевых единоборств «Скала» в социальной сети «ВКонтакте» главный тренер сборной Пермского края по рукопашному бою Сергей Мачулин опубликовал открытое письмо с благодарностью водителю автобуса.
«У водителя лицо было в крови и осколках»… 59.RU приводит рассказ очевидца ДТП под Пермью, где 10 января на трассе столкнулись два большегруза, «Газель», три легковых машины и автобус с юными спортсменами.
«Мы ехали со сборов двумя автобусами, — рассказал очевидец. — Второй автобус уехал вперед, так как он был легкий 30-местный, а тот, который попал в аварию, — 50-местный. В нашем автобусе было 38 человек. Мы ехали спокойно, тихо. Вдруг тренер орет, чтобы сгруппировались, так как в нашу сторону летит фура. Тряхануло сильно, несмотря на то, что автобус зацепило самым последним».
По словам пассажира, сильно пострадал водитель автобуса, так как на него пришелся основной удар:
«Говорят, что у него всё лицо в крови и осколках. Еще мальчик сломал нос, другой остался без двух передних верхних зубов, еще одному мальчику, который за водителем сидел, осколки лицо поцарапали».
Также очевидец сообщил, что перед автобусом ехала «Газель», которая «превратилась в груду железа».
ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков предупреждает водителей о гололедице на дорогах региона 11 января. В крае вновь ожидается снег, в отдельных районах гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.
По официальной информации портала Национального союза страховщиков ответственности, автобус, попавший в аварию, был застрахован и принадлежит ИП Ширинкину Александру Леонидовичу. Марка автобуса — Mercedes-Benz, его вместимость — 44 пассажира. Согласно порталу Fotobus, автобус 1994 года выпуска. Об этом сообщает издание 59.ru.
За рулём автобуса находился сам собственник транспортного средства. По словам тренера детей, ехавших в автобусе, водитель героически принял удар на себя — если бы удар пришёлся в бок автобуса, все было бы намного хуже. Сейчас мужчина находится в больнице.