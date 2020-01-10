Калуга, 10 января, 2020, 15:36 — ИА Регнум. В Калуге завершено расследование уголовного дела о гибели 37-летнего мужчины при производстве земляных работ. Обвиняемый — индивидуальный предприниматель, которому может грозить лишение свободы сроком до пяти лет по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Об этом 10 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По версии следствия, 2 марта 2019 года на строительной площадке на Тульском шоссе в Калуге при производстве работ по укладке канализационной трубы на дно траншеи произошло обрушение грунта, который придавил двух работников. Один из пострадавших рабочих погиб на месте, второй получил тяжкие телесные повреждения в виде множественных переломов. Пострадавшие были допущены к земляным работам, не имея опыта их проведения. Между тем, индивидуальный предприниматель своими показаниями пытался ввести следствие в заблуждение, а также предоставил документы, содержание которых освобождало его от уголовной ответственности за нарушение им как руководителем работ правил техники безопасности. Однако назначив экспертизы, следователь установил, что документы составлены уже после происшествия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.