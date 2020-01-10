Красноярск, 10 января, 2020, 14:40 — ИА Регнум. У губернатора Красноярского края Александра Усса появился аккаунт в соцсети Instagram.

Скриншот с Instagram Страница Александра Усса в Instagram

Сообщается, что это «неофициальная страница губернатора Красноярского края». К вечеру 10 января на Усса подписались 368 пользователей. В свою очередь, у Усса пока всего 34 подписки. В том числе он подписан на глав других регионов России.

Что касается постов, пока на странице Усса лишь одна запись. Пост посвящён открытию второй очереди экопарка «Гремячая грива» и написан от третьего лица. Таким образом, можно сделать вывод, что красноярский губернатор не ведёт сам свой аккаунт.

Скриншот с Instagram Первый пост в Instagram красноярского губернатора Александра Усса

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Усс руководит Красноярским краем с сентября 2017 года. До этого он долгое время возглавлял краевое Заксобрание.