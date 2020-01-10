Депутаты ярославской облдумы предлагают не усложнять переход на спецсчета
Ярославль, 10 января, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы предлагают не увеличивать срок перехода на специальный счет из фонда капремонта до года. Депутаты фракции КПРФ внесли поправки к законопроекту, внесенному депутатами от «Единой России» в конце прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Валерий Байло.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, группа депутатов предложила увеличить срок перехода из «общего котла» на специальные счета с трех месяцев до года. А вот в новых домах, напротив, деньги на капремонт предлагается собирать уже через 3 года после сдачи, а не через 4,5, как сейчас. Законопроект выгоден руководству регионального фонда капремонта, но ухудшает положение жильцов новостроек и тех домов, которые хотят сами распоряжаться своими деньгами. Авторы поправок предлагают оставить те сроки, которые есть сейчас.
Еще одна поправка касается установления сроков подписания актов приемки работ со стороны жителей при проведении капремонта. Сейчас такие сроки не установлены. Законопроект предполагает, что жильцы должны подписать акты за 15 дней.
Проект закона был принят в первом чтении Ярославской областной думой в конце 2019 года. Поправки необходимо было внести до 15 января. Поправки подготовили депутаты Валерий Байло, Шакир Абдуллаев, Дмитрий Яковлев и Денис Демин.