Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 гг

Москва, 11 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 11 января: Красная армия готовится открыть путь на Берлин.

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11 января 1945 года Красная армия закончила ускоренную подготовку к крупнейшему стратегическому наступлению по всему советско-германскому фронту. Ей предстояло разбить группировки врага в Восточной Пруссии и Польше, открыв путь на Берлин.

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