Ростов-на-Дону, 10 января, 2020, 14:00 — ИА Регнум. В первые дни 2020 года в администрации Ростова-на-Дону произошли кадровые изменения. Заявление на увольнение по собственному желанию написал начальник управления культуры Александр Доманов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Скриншот с сайта rostov-gorod.ru Александр Доманов

По некоторым сведениям, чиновник в настоящее время уже не работает. Однако ИА REGNUM отмечает, что на официальном сайте горадминистрации Доманов указан в качестве руководителя управления.

ИА REGNUM напоминает, что бывший работник министерства культуры Ростовской области Доманов занял пост руководителя городского управления культуры в июне 2018 года.