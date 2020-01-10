Санкт-Петербург, 10 января, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Известный российский бизнесмен Илья Трабер и его компаньон Рамис Дебердеев получили полный контроль над крупной электросетевой компанией АО «ЛОЭСК», работающей в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. В руки этих двух предпринимателей перешло 75,01% акций компании, от которой зависит энергоснабжение двух регионов.

АО «ЛОЭСК» Сотрудник ЛОЭСК

Напомним, в конце декабря 2019 года компания ООО «Росток», владевшая долей в АО «ЛОЭСК» в размере 75,1%, продала 37,5% своих акций АО Траберу и Дебердееву.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «ЛОЭСК», 10 января 2020 года Дмитрий Симонов, который одновременно возглавляет АО «ЛОЭСК» и ООО «Росток», решил продать и оставшийся пакет — еще 37,5% акций АО «ЛОЭСК» — Траберу и Дебердееву.

Таким образом, последние получили 75,01% акций электросетевой компании «ЛОЭСК», что дает полный контроль в акционерном обществе. Еще 24,99% акций принадлежат правительству Ленинградской области.

«ЛОЭСК» — одна из крупнейших энергокомпаний в СЗФО. В зоне ответственности компании — семь филиалов, из них шесть — на территории Ленинградской области и один — в Санкт-Петербурге. «ЛОЭСК» обслуживает 11 481 км воздушных и кабельных линий, 24 опорные подстанции и 3773 трансформаторные подстанции.

Совокупная выручка (РСБУ) АО «ЛОЭСК» по итогам 2018 года составила 10 млрд рублей. Чистая прибыль — 3,3 млрд рублей.