Жуковский район, Калужская область, 10 января, 2020, 15:33 — ИА Регнум. В Калужской области введены в эксплуатацию два межпоселковых газопровода — в Барятинском и Жуковском районах. Газ пришел в деревни Чумазово, Цветовка, Зайцева Гора, Милятино Барятинского района. Протяженность газопровода составила 36 километров. В Жуковском районе созданы условия для газификации 350 жилых домов в деревнях Ступинка и Поливановка, протяженность сетей — 10,5 км. Об этом 10 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. В Калужской области газифицировано шесть деревень

«Безусловно, это социально значимые события для Барятинского и Жуковского районов, которые изменят к лучшему условия проживания многих семей. Особенно отрадно, что в этих населенных пунктах жители дружно провели работы по внутридомовой газификации, и их дома полностью готовы к приему газа, а значит, работа газовиков была не напрасна, села будут жить и развиваться дальше», — сказал глава ведомства Егор Вирков.

В 2019 году в Калужский областью было введено в эксплуатацию более 200 км распределительных газопроводов, общий объем финансирования составил более 600 млн рублей. ПАО «Газпром» построено девять межпоселковых газопроводов в Малоярославецком, Жуковском, Ферзиковском, Жиздринском, Кировском, Барятинском, Козельском и Хвастовичском районах области. За счет средств областного бюджета осуществлено строительство распределительных газопроводов более чем в 40 населенных пунктах.