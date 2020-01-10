Подмосковье атаковали бездомные собаки из Ярославской области
Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 января, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В разных районах Московской области появились стаи собак, предположительно вывезенных из приюта в Ярославской области. Об этом сообщают Вести. Бродячие собаки появились в Сергиевом Посаде, Ногинске, Электростали.
Стаи собак пугают местных жителей. Часть животных гибнет на дорогах. Ярославские зоозащитники подозревают, что таким образом от собак избавляется частный приют «Юста» в Переславском районе Ярославской области. Там содержатся животные, отловленные по муниципальным контрактам в Ярославской, Московской и Владимирской областях. Приют не раз вызывал критические отзывы защитников животных.
Контракты на отлов собак выигрывал индивидуальный предприниматель Шарипов. Как следует из открытых данных сервиса Rusprofile, предприниматель ликвидирован как юридическое лицо 28 декабря 2019 года.
Люди хотят помочь собакам, оставшимся без хозяев.
По данным портала Yarnews, в приюте в Переславском районе содержится около 500 собак. Попасть туда практически невозможно.