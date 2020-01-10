Калуга, 10 января, 2020, 13:33 — ИА Регнум. В Калуге управляющие компании ООО НПП «Союз» и ООО «Стройсистема» по материалам прокурорской проверки привлечены к административной ответственности. За многочисленные нарушения правил технической эксплуатации жилищного фонда коммунальщиков оштрафовали на общую сумму 250 тысяч рублей. Об этом 10 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Kaluga-poisk.ru В подвале многоквартирного дома протекала канализационная труба.

Проверка показала, что в многоквартирном доме на улице Герцена не работала система отопления, в подъездах не было освещения, а в подвале протекала канализационная труба. Подвал дома на улице Генерала Попова был захламлен бытовым мусором, а системы центрального отопления оказались без теплоизоляции. Также местами разрушенная отделка фасада и кровля на входе в подвал были зафиксированы и в доме на Октябрьской улице, где частично отсутствовало освещение в подъездах и полностью — в подвале. В доме на улице Большевиков подъезды не отапливались; трубы, по которым подавалась горячая вода, не были изолированы.

«В адрес руководителей управляющих организаций прокуратурой Калуги внесены представления, по итогам рассмотрения которых нарушения устранены, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказала Искрина Лепёхина.