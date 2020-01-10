Санкт-Петербург, 10 января, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу меряют температуру у пассажиров аэропорта «Пулково», Большого порта и Пассажирского портов Петербурга, чтобы не допустить завоза и распространения на территории города инфекционных болезней из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба городского управления санитарно-надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры аэропорта «Пулково»

Замер температуры у прибывших в Северную столицу туристов проходит в круглосуточном режиме в воздушном и морских пунктах пропуска. Осмотру подвергаются пассажиры, прибывшие в город из эпидемически неблагополучных стран: Таиланда, Китая, Индии, Доминиканской республики, Вьетнама, ОАЭ, Катара, Мальты, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и ряда других стран.

Контроль температуры тела пассажиров проходит дистанционным способом, это делается для выявления наличия признаков инфекционной болезни.

Кроме пассажиров, также досматриваются воздушные и морские транспортные средства. После каждого рейса их проверяют на наличие насекомых, следов пребывания грызунов, являющихся переносчиками инфекционных болезней. Помимо этого, специалисты управления следят за сроками действия сертификата дезинсекции на транспортное средство, качество уборки и профилактической дезинфекции, проверяют ввозимую продукцию.

Напомним, что в Азии отмечается вспышка атипичной пневмонии. Ее причиной стал новый вид коронавируса.

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Как отмечают в петербургском управлении Роспотребнадзора, за 11 месяцев 2019 года на наличие признаков инфекционной болезни в пунктах пропуска было досмотрено более 2,7 млн человек, выявлено более 300 пассажиров и членов экипажей с подозрением на инфекционное заболевание. За тот же срок досмотрено более 30 тысяч морских и воздушных транспортных средств, более 15,5 тысяч партий грузов. По результатам контроля запрещен ввоз свыше 300 партий грузов, представляющих опасность для населения.