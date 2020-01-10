Ярославль, 10 января, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы требуют у прокуратуры разобраться с «оптимизацией» транспортной схемы в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вокзал Ярославль Главный

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января в области власти отменили ряд «малозагруженных» маршрутов, а часть объединили. Еще до введения новой схемы жители высказывали недовольство реформой, а после нового года начали жаловаться в социальных сетях и обращаться к депутатам. Запросы прокурору области написали лидеры фракций КПРФ и «Справедливая Россия» Александр Воробьев и Сергей Хабибулин.

«Многие маршруты в район (Переславский — ИА REGNUM) полностью отменены, автобусное расписание нарушено, количество рейсов урезано. Люди не могут уехать в такие крупные поселки как Купанское и Нагорье… Жалобы поступают и на то, что отменен автобусный маршрут на городское кладбище. Кладбище находится в нескольких километрах от города, добраться туда, не имея собственного транспорта, проблематично», — написал прокурору области депутат Сергей Хабибулин.

« Сейчас видно, что ситуация с пассажирскими перевозками аховая. На заседание комитета облдумы запланировано рассмотрение этого вопроса на 28 января. Однако, если жалобы от жителей области будут продолжаться, то будет внеочередное заседание комитета», — сообщил на своей странице в Facebook депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

В правительстве Ярославской области признают, что новая маршрутная схема несовершенна и обещают ее улучшить.

«Мы тщательно мониторим все обращения граждан, в том числе и в социальных сетях, работаем с перевозчиками. На основе анализа полученных данных в схему вносятся изменения», — рассказал и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе отменен каждый пятый автобусный маршрут. Внятного смысла «оптимизации» от властей региона не прозвучало. Власти заявляли, что она проводится «в интересах пассажиров». Одновременно с сокращением маршрутов была повышена стоимость проезда.