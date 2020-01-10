Обнинск, Калужская область, 10 января, 2020, 12:43 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается снижение показателя рождаемости. Так, во втором по величине городе области — Обнинске — в 2019 году было зарегистрировано 1204 новорождённых, что меньше, чем в 2018 году. В семьях жителей города родилось 435 первенцев, вторых детей — 470, третьих — 212, четвертых и более — 87. Об этом сообщает 10 января корреспондент ИА REGNUM по информации отдела записи актов гражданского состояния администрации Обнинска.

Gtrk-kaluga.ru Новорожденные

Возраст самого взрослого отца, у которого родился ребёнок, в 2019 году составил 61 год, а самой взрослой матери — 42 года. Возраст самого молодого отца составляет 18 лет, а самой молодой матери — 16 лет. В 2019 году в городе было также зарегистрировано 13 пар близнецов.

По данным областной статистики, за девять месяцев 2019 года в регионе родились 6794 ребёнка, что на 1049 детей меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В 2019 году в Калужской области был отмечен наибольший спад рождаемости по вторым детям, или более 16%. До 29 лет увеличился средний возраст матерей при рождении первого ребёнка. Если в 2015 году в области рожала каждая 18-я женщина детородного возраста, то в 2019 году — уже каждая 25-я По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, даже эксклюзивные меры для улучшения демографической политики не дали результатов.