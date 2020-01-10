Ярославль, 10 января, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля хочет отменить городские премии выпускникам школ, имеющим в итоговом аттестате не более двух оценок «4». Проект решения об этом мэрия внесла в муниципалитет Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля с лучшими выпускниками 2019 года

Городские премии лучшим ученикам вручаются в Ярославле более 20 лет. Ранее их давали золотым и серебряным медалистам. При этом круглые отличники получали 3 тысячи рублей, а имеющие не более двух четверок в аттестате — 2 тысячи. Также премия полагалась выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов — 1,5 тысячи рублей.

Городские власти предлагают депутатам отменить премии «серебряным медалистам», так как с 2014 года серебряная медаль не вручается. Мэрия хочет оставить премию только круглым отличникам (они сейчас получают медаль «За особые успехи в учении») в том же размере, а «стобальникам» платить на 1,5, а 2 тысячи рублей.

Всего премии в 2019 году в Ярославле получили 322 человека. Видимо, после принятия решения получателей станет меньше. В 2019 году мэрия Ярославля хотела также отменить денежные премии победителям городского конкурса «Человек труда», но после возмущения общественности отозвала свой проект.