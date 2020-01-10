Деревня Олха, Иркутская область, 10 января, 2020, 09:13 — ИА Регнум. Промерзание русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха Шелеховского района Иркутской области потребовало введения режима ЧС. Об этом сегодня, 10 января, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Цитата из видео МЧС РФ Режим чрезвычайной ситуации введен в Олхинском муниципальном образовании из-за угрозы подтопления жилых домов

По данным спасателей, создалась угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу Шелехов — Большой Луг.

Для предотвращения стихийного бедствия принято решение обустроить заградительный ров и возвести вал. Всего в работах задействовано 15 человек и шесть единиц техники.