В Приангарье вводят режим ЧС из-за угрозы подтопления
Деревня Олха, Иркутская область, 10 января, 2020, 09:13 — ИА Регнум. Промерзание русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха Шелеховского района Иркутской области потребовало введения режима ЧС. Об этом сегодня, 10 января, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Цитата из видео МЧС РФ
Режим чрезвычайной ситуации введен в Олхинском муниципальном образовании из-за угрозы подтопления жилых домов
По данным спасателей, создалась угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу Шелехов — Большой Луг.
Для предотвращения стихийного бедствия принято решение обустроить заградительный ров и возвести вал. Всего в работах задействовано 15 человек и шесть единиц техники.