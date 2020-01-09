Кишинёв, 10 января, 2020, 01:52 — ИА Регнум. Около 48% из числа мужчин, покидающих Молдавию в поисках работы, отправляются в Россию, в то время как среди женщин первенство за Италией, куда отправляются 35% молдавских женщин, покидающих страну. Об этом свидетельствуют данные обнародованного в Кишиневе Расширенного миграционного профиля Молдавии за 2014−2018 годы, передает ИА REGNUM.

Дмитрий Синица ИА Красная Весна Сбор винограда. Молдавия

Всего, по официальной информации, только в 2018 году из Молдавии уехали на сезонную работу или в поисках работы более 352 тыс., из которых 238 тыс. — мужчины, а 114 тыс. — женщины.

По данным Всемирной организации по миграции, число гастарбайтеров, покинувших Молдавию, превышает 1 млн человек при населении около 3,5 млн.

ИА REGNUM напоминает, что денежные переводы из-за рубежа остаются важным источником доходов граждан Молдавии. Для сельского населения республики переводы гастарбайтеров составляют около 20% доходов. Для городского населения этот показатель ниже — около 7%.