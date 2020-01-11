Взрывы и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте — все новости
В МЧС подтвердили информацию о разрастании площади пожара до 1000 квадратных метров. Там также отметили, что в результате происшествия пострадал один человек.
В Коми горит нефтеперерабатывающий завод.
Площадь пожара на заводе в Коми выросла до 1000 квадратных метров.
В МЧС также заявили, что пожар тушат по третьему номеру сложности.
Возгорание было обнаружено на установке гидродепарафинизации дизельного топлива, пишет Комиинформ.
К тушению пожара на нефтепереабатывающем заводе в Ухте привлечены силы и средства РСЧС: 48 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 человек и 9 единиц техники.
Представители МЧС РФ отправили на место происшествия пожарный поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там также отметили, что на месте пожара работают 78 человек и 18 единиц техники.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о том, что причиной пожара на НПЗ стал технологический взрыв.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка». Фото: 11.mchs.gov.ru
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе не угрожает жителям Ухты, утверждает администрация города.
«В непосредственной близости от завода временно ограниченно движение транспорта», — сообщает мэрия.
СК РФ начал доследственную проверку по факту возгорания на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Цитата из видео «2020 01 09, 1725, Ухта, НПЗ УНП, задымление после двух хлопков» пользователя Aleks Niver. youtube.com
Следователи приступили к поиску причин пожара на заводе в Ухте.
Подробности в материале: Следователи начали проверку по факту пожара на заводе в Коми
На пожаре пострадал один человек, характер полученных им травм пока неизвестен, пишет ИА Комиинформ со ссылкой на источник в администрации города.
Пожар на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе компании «Лукойл» не угрожает жителям города.
Подробности в материале: Пожар на НПЗ «Лукойла» в Ухте не угрожает жителям города — администрация
Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе снижена до 700 квадратных метров, сообщили в МЧС.
Читайте подробнее: Площадь пожара на заводе в Коми удалось сократить
На пожаре пострадал мужчина 1979 года рождения, он был доставлен в Ухтинскую городскую больницу. С ожогом лица (до 5 процентов тела) и травмой груди он находится в реанимационном отделении.
Подробности в материале: Один человек попал в реанимацию после пожара на заводе в Коми
Мэр Ухты Магомед Османов заявил, что угрозы для жителей Ухты нет — завод находится на окраине города, и в радиусе километра нет жилых домов, а находящийся на расстоянии километра ТЦ «Ярмарка» уже эвакуирован, цитирует мэра Telegram-канал «Регионал».
Мэр Ухты Магомед Османов рассказывает о ликвидации пожара:
Комментарий мэра Ухты Магомеда Османова по поводу пожара на Ухтинском НПЗ. © Администрация МОГО «Ухта»
Пожар на заводе осветил улицы Ухты
Источник: vk.com
«В результате пожара произошла окончательная разгерметизация нескольких резервуаров с выливом горючих материалов, что вызвало вспышку пламени. Огонь за пределы обволования не распространился, продолжается тушение пожара. Пожар локализован, угрозы жителям города нет», — сообщили в администрации Ухты.
Читайте также: Пожар на заводе в Коми локализован
Администрация Ухты рассказала о том, что во время пожара на заводе из нескольких резервуаров вылилось горючее, в результате чего вспыхнуло пламя.
«Огонь за пределы обвалования не распространился, продолжается тушение пожара», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ухты.
Машины МЧС на месте пожара в Ухте. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республики Коми
Источник: komiinform.ru
Опасная фаза пожара пройдена, проводится тушение пожара, жилым кварталам и населению Ухты угрозы нет, сообщили в мэрии города.
Подробности в материале: Пожар на заводе в Коми: опасность миновала, но борьба с огнем продолжается
Житель Ухты запечатлел очередной взрыв на НПЗ.
Проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов организовала прокуратура Коми в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ведомства.
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ГУ МЧС по Коми сообщило о ликвидации пожара на территории ухтинского нефтеперерабатывающего завода.
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, огонь потушен, сообщили 10 января в пресс-службе главного управления МЧС РФ в Коми.
Читайте подробнее: Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте потушен
Возгорание на НПЗ компании «ЛУКОЙЛ» в республике Коми потушено. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС РФ.
Читайте подробнее: МЧС: пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте потушен
ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» входит в группу «Лукойл» миллиардера Вагита Алекперова. Ухтинский НПЗ — это ключевой актив общества. Свою историю завод ведёт с 1934 года.
Ещё до ЧП к предприятию имелись претензии от разных надзорных органов.
Читайте подробнее: Горящий нефтезавод «Лукойла»: можно ли было избежать ЧП?
Компания «Лукойл» миллиардера Вагита Алекперова не в первый раз попадает в медиаповестку страны в негативном ключе — в ноябре 2019 года в одной из шахт «Лукойл-Коми» случилось задымление и погибли несколько рабочих, напоминает Анастасия Степанова в публикации «Горящий нефтезавод «Лукойла»: можно ли было избежать ЧП?».
ИА REGNUM проанализировало ситуацию на предприятии в Ухте и выяснило, что далеко не все из почти 30 проверок надзорных ведомств для предприятия завершались без выявленных нарушений.
Так, в сентябре 2019 года Печорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проверило здания на Заводской в Ухте и выявило, что в положении о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда нет «порядка проведения обучения и проверки знаний работников» и «порядка идентификации опасностей и оценки риска возникновения аварий».
Ведомство также установило, что в «отношении расположенных на одном земельном участке или на смежных земельных участках двух и более объектов, для которых установлены различные сроки действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» не разрабатывается единый план мероприятий. Кроме того, было установлено, что «положение о системе управления промышленной безопасностью содержит недостоверные сведения в части перечня опасных производственных объектов, на которые распространяется действие системы управления промышленной безопасностью».
Такие претензии надзорные ведомства заявляли компании не единожды.
ПАО «Лукойл» сегодня, 10 января, сообщило о завершении работ по тушению возгорания на блоке ввода присадок ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».
"Сейчас угрозы действующему технологическому оборудованию завода нет. Продолжается выпуск товарной продукции. По результатам мониторинга состояния атмосферного воздуха не оказано негативного влияния на здоровье жителей города Ухты. Создана комиссия по выяснению причин инцидента и устранению его последствий», — говорится в сообщении компании.
«Угрозы действующему технологическому оборудованию завода, резервуарным паркам и межцеховым коммуникациям нет. Блок является самостоятельным узлом, он расположен на безопасном расстоянии от основных объектов предприятия. Другие производственные установки предприятия работают в штатном режиме. Продолжается выпуск товарной продукции, ограничений по приему нефти нет», — сообщили 10 января в ПАО «Лукойл».
«В результате инцидента травму получил один сотрудник предприятия, госпитализированный в лечебное учреждение Ухты. В настоящее время его состояние удовлетворительное — угрозы жизни нет», — говорится в сообщении ПАО «Лукойл».
В ПАО «Лукойл» уверяют, что в результате инцидента на заводе не произошло загрязнения окружающей среды.
«И, соответственно, не оказано негативного влияния на здоровье жителей города Ухты», — говорится в сообщении компании.
ПАО «Лукойл» также приводит хронологию событий — возгорания на блоке ввода присадок ООО «Лукойл — Ухтанефтепереработка».
Возгорание на блоке ввода присадок произошло 9 января в 16:49. «Оно было зафиксировано датчиками и камерами наблюдения НПЗ. В соответствии с корпоративными процедурами, было организовано оперативное оповещение МЧС и других государственных органов. Мероприятия осуществлялись в соответствии с Планом ликвидации аварийной ситуации», — говорится в пресс-релизе компании.
В 23:20 9 января возгорание было локализовано, в 1:14 10 января — ликвидировано. В настоящее время на объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Напомним, в ГУ МЧС по Коми получили информацию о ЧП 9 января в 16:55.
На тушении пожара работали 104 человека, были задействованы 19 единиц техники, в том числе от МЧС России — 66 человек и десять единиц техники.
«Ситуация находится под полным контролем, угрозы безопасности жителей Ухты нет», — заявил 10 января на брифинге в администрации города глава Ухты — руководитель администрации города Магомед Османов.
«Вчера же в соцсетях поступила информация о выбитых стёклах. Жилые дома не пострадали. Несколько стёкол выбило на объектах Ухтинских тепловых сетей, расположенных в непосредственной близости от завода, и в подсобном помещении детского сада на улице Дежнева», — заявил Османов.
Он сообщил, что восстановительные работы уже ведутся.
«Речь об эвакуации жителей, закрытии и остановке деятельности завода даже не велась. У нас один пострадавший, а информация о том, что больница переполнена жертвами — ложная», — подчеркнул Магомед Османов.
По данным администрации Ухты, информация о пожаре на объектах завода поступила 9 января в 16:50. Уже через восемь минут на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.
В 17:10 был объявлен ранг пожара №3 — горел блок водоприсадок общей площадью 1000 кв. метров. В 17:50 со станции Сосногорск выехал пожарный поезд, прибыв в Ухту буквально через 20 минут.
В 18:40 площадь пожара уменьшилась до 700 кв. метров, но в 19:50 произошла разгерметизация третьей ёмкости, затем горело топливо в пределах обвалования. В 20:00 площадь пожара увеличилась до 800 кв. метров. В 20:20 произошла разгерметизация четвёртой и пятой ёмкостей. Спустя два часа были разгерметизированы и загорелись ещё три ёмкости. Всего было разрушено 8 ёмкостей из 9.
«Понадобится время на восстановление сгоревших резервуаров. Их всего девять, небольшим объёмом от 300 до 370 кубов вместе взятые. Комиссия, в составе которой будут представители ПАО «ЛУКОЙЛ», прибудет в Ухту с этой целью уже в ближайшее время. Завод продолжал свою работу даже во время происшествия. Его закрытие не планируется», — заявил мэр Ухты.
Пострадавший на пожаре сотрудник завода проходит лечение в Ухтинской городской больнице. По данным администрации Ухты, состояние пациента сейчас стабильное, он находится в сознании, оставлен в реанимационном отделении до 11 января. Накануне у него были диагностированы ожог лица (до 5% тела) и травма груди.
«Большая просьба: не верьте слухам. Ситуация сложная и внештатная, она случилась на производстве — на заводе, но не повлияла на жизнеобеспечение города», — обратился ко всем жителям города мэр Ухты Магомед Османов.
Градоначальник также отметил профессионализм экстренных служб.
В ликвидации пожара были задействованы 104 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России — 66 человек и 10 единиц техники. В тушении пожара также принимали участие пожарные машины АО «Транснефть-Север».