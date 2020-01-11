Взрыв прогремел 9 января на территории нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка», расположенного на улице Заводская, 11. После взрыва огонь распространился на территорию в 200 квадратных метров, позднее территория возгорания расширилась до 1000 квадратных метров. Как сообщили очевидцы, от взрыва в жилых домах тряслись стёкла окон. Из расположенного неподалёку ТЦ «Ярмарка» эвакуировали посетителей. [[[picture1]]]

Обложка. Пожарные. Иван Шилов ИА REGNUM

18:04 09.01.2020 В МЧС подтвердили информацию о разрастании площади пожара до 1000 квадратных метров. Там также отметили, что в результате происшествия пострадал один человек.

18:05 09.01.2020 В Коми горит нефтеперерабатывающий завод.

18:06 09.01.2020 Площадь пожара на заводе в Коми выросла до 1000 квадратных метров.

18:06 09.01.2020 В МЧС также заявили, что пожар тушат по третьему номеру сложности.

18:10 09.01.2020 Возгорание было обнаружено на установке гидродепарафинизации дизельного топлива, пишет Комиинформ. К тушению пожара на нефтепереабатывающем заводе в Ухте привлечены силы и средства РСЧС: 48 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 человек и 9 единиц техники.

18:22 09.01.2020 Представители МЧС РФ отправили на место происшествия пожарный поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там также отметили, что на месте пожара работают 78 человек и 18 единиц техники.

18:23 09.01.2020 Очевидцы сообщают о том, что на заводе в Ухте прогремел второй взрыв.

18:27 09.01.2020 ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о том, что причиной пожара на НПЗ стал технологический взрыв.

18:28 09.01.2020 Пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка». Фото: 11.mchs.gov.ru

18:44 09.01.2020 Пожар на нефтеперерабатывающем заводе не угрожает жителям Ухты, утверждает администрация города. «В непосредственной близости от завода временно ограниченно движение транспорта», — сообщает мэрия.

18:50 09.01.2020 СК РФ начал доследственную проверку по факту возгорания на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

18:54 09.01.2020 Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Цитата из видео «2020 01 09, 1725, Ухта, НПЗ УНП, задымление после двух хлопков» пользователя Aleks Niver. youtube.com

19:15 09.01.2020 Следователи приступили к поиску причин пожара на заводе в Ухте. Подробности в материале: Следователи начали проверку по факту пожара на заводе в Коми

19:19 09.01.2020 На пожаре пострадал один человек, характер полученных им травм пока неизвестен, пишет ИА Комиинформ со ссылкой на источник в администрации города.

19:26 09.01.2020 Пожар на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе компании «Лукойл» не угрожает жителям города. Подробности в материале: Пожар на НПЗ «Лукойла» в Ухте не угрожает жителям города — администрация

19:58 09.01.2020 Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе снижена до 700 квадратных метров, сообщили в МЧС. Читайте подробнее: Площадь пожара на заводе в Коми удалось сократить

20:15 09.01.2020 На пожаре пострадал мужчина 1979 года рождения, он был доставлен в Ухтинскую городскую больницу. С ожогом лица (до 5 процентов тела) и травмой груди он находится в реанимационном отделении. Подробности в материале: Один человек попал в реанимацию после пожара на заводе в Коми

20:30 09.01.2020 Мэр Ухты Магомед Османов заявил, что угрозы для жителей Ухты нет — завод находится на окраине города, и в радиусе километра нет жилых домов, а находящийся на расстоянии километра ТЦ «Ярмарка» уже эвакуирован, цитирует мэра Telegram-канал «Регионал».

20:31 09.01.2020 Мэр Ухты Магомед Османов рассказывает о ликвидации пожара:

21:11 09.01.2020 Комментарий мэра Ухты Магомеда Османова по поводу пожара на Ухтинском НПЗ. © Администрация МОГО «Ухта»

21:33 09.01.2020 Пожар на заводе осветил улицы Ухты Источник: vk.com

21:40 09.01.2020 «В результате пожара произошла окончательная разгерметизация нескольких резервуаров с выливом горючих материалов, что вызвало вспышку пламени. Огонь за пределы обволования не распространился, продолжается тушение пожара. Пожар локализован, угрозы жителям города нет», — сообщили в администрации Ухты. Читайте также: Пожар на заводе в Коми локализован

22:17 09.01.2020 Администрация Ухты рассказала о том, что во время пожара на заводе из нескольких резервуаров вылилось горючее, в результате чего вспыхнуло пламя. «Огонь за пределы обвалования не распространился, продолжается тушение пожара», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ухты.

22:23 09.01.2020 Машины МЧС на месте пожара в Ухте. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республики Коми

00:04 10.01.2020 Источник: komiinform.ru

00:11 10.01.2020 Опасная фаза пожара пройдена, проводится тушение пожара, жилым кварталам и населению Ухты угрозы нет, сообщили в мэрии города. Подробности в материале: Пожар на заводе в Коми: опасность миновала, но борьба с огнем продолжается

00:14 10.01.2020 Житель Ухты запечатлел очередной взрыв на НПЗ.

00:19 10.01.2020 Проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов организовала прокуратура Коми в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте также: Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на НПЗ в Ухте

00:55 10.01.2020 ГУ МЧС по Коми сообщило о ликвидации пожара на территории ухтинского нефтеперерабатывающего завода.

01:32 10.01.2020 Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, огонь потушен, сообщили 10 января в пресс-службе главного управления МЧС РФ в Коми. Читайте подробнее: Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте потушен