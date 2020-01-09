Перемышль, Калужская область, 9 января, 2020, 20:01 — ИА Регнум. В Калужской области на строительство детской площадки в деревне Большие Козлы Перемышльского района было потрачено 954 тысячи бюджетных рублей, но играть на площадке опасно для здоровья детей. Об этом 9 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Дмитрий Борисенков.

Onf.ru В деревне построили детскую площадку, на которой малышам играть опасно

Активисты направили обращение в администрацию Перемышльского района с просьбой исправить недостатки, допущенные при строительстве детской площадки. Основная претензия представителей Народного фронта связана с отсутствием на детской площадке нормального покрытия. Металлические основания игровых конструкций заделаны бетонным раствором. В игровой зоне разбросаны щебенка крупной фракции, камни, опиленные ветви деревьев; к территории примыкает разрушенный фундамент здания с бетонными блоками. Отдельные игровые объекты установлены на песчаной насыпи, отделенной от остальной территории провалами. Борта песочницы не примыкают к земле. При плюсовой температуре часть покрытия площадки превращается в грязевое месиво.

«С точки зрения соблюдения условий безопасности эта площадка не выдерживает никакой критики. Пребывание детей здесь чревато получением травм из-за характера покрытия. Рассчитываем, что меры по исправлению ситуации будут приняты, поскольку в нынешнем состоянии этот объект эксплуатировать нельзя», — считает Дмитрий Борисенков.

Примечательно, что руководство администрации сельского поселения дать устные пояснения активистам Народного фронта по условиям безопасности детской игровой зоны наотрез отказалось, посоветовав общественникам обратиться к ним по данному вопросу с письменным заявлением. Детская площадка в деревне Большие Козлы была построена в 2019 году.