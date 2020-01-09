Ярославль, 9 января, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Государственное бюджетное учреждение города Москвы институт «МосТрансПроект» заказало работы стоимостью 35 млн рублей по разработке новой маршрутной схемы регулярных перевозок Ярославской области, а также городов Ярославля и Рыбинска. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Ярославле

Интересно, что новая маршрутная сеть в регионе заработала с 1 января 2020 года, конкурсы на новые маршруты объявлялись в течение декабря. При этом итоги аукциона на разработку сети были подведены только 12 декабря 2019 года. Победителем стала ярославская компания ООО «Безопасный регион», которая специализируется на обслуживании светофоров и видеонаблюдении.

При этом ранее в департаменте транспорта Ярославской области заявляли, что новая маршрутная сеть разработана при участии «МосТрансПроекта» на безвозмездной основе. Однако в документации к аукциону указывается, что источником финансирования являются «внебюджетные средства». При этом саму схему разрабатывает вовсе не «МосТрансПроект», а ярославская фирма.

Согласно техническому заданию, работы разделены на три этапа. На первом этапе подрядчик должен создать «Новую межмуниципальную маршрутную сеть Ярославской области» на основании исследования пассажиропотоков, а также «Мультимодальные транспортные модели г. Ярославль и г. Рыбинск». Эти работы подрядчик должен сделать всего за 17 дней. На втором этапе нужно создать новые маршрутные схемы Ярославля и Рыбинска, а на третьем — разработать документы для проведения конкурсов на городские маршруты двух крупнейших городов региона. На второй этап отведено 5 рабочих дней, на третий — 66.

Кто именно профинансировал эти работы, в департаменте транспорта Ярославской области оперативно не смогли пояснить. Можно лишь предположить, что это сделали транспортные компании, которые планируют зайти на рынок пассажирских перевозок Ярославской области в результате изменения маршрутной сети. Остается непонятным, зачем тратить деньги на разработку межмуниципальной схемы, которая фактически уже заработала.

Остается только добавить, что власти Ярославля ранее уже заказывали разработку транспортной схемы, однако на практике применить ее не смогли.