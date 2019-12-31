Калуга, 31 декабря, 2019, 16:22 — ИА Регнум. В Калуге актив ТОС «Наш Терепец» во главе с председателем ТОС депутатом Городской думы Андреем Линковым подвел итоги работы за год. В расширенном заседании приняли участие начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов и руководители подразделений УМВД России по городу Калуге.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге ТОС «Наш Терепец» подвел итоги года

Жители смогли задать вопросы, касающиеся обеспечения правопорядка на территории микрорайона. Обсуждалась программа «Безопасный город» и борьба с распространением спайсов, были затронуты вопросы установки искусственных неровностей на межквартальных проездах и установки знаков ограничения скорости, также обсуждалась проблема парковки автотранспорта во дворах.

Андрей Линков поблагодарил всех жителей за активное участие в мероприятиях, проводимых советом общины, а также поздравил собравшихся с Новым годом, пожелав здоровья, благополучия, новых успехов и достижений.