Пермь, 9 января, 2020, 16:01 — ИА Регнум. В Пермском крае назначен новый руководитель Центра развития экспорта региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Permkrai.ru Новый глава Центра развития экспорта Пермского края Сергей Сарапульцев

С 9 января пост главы центра занял Сергей Сарапульцев. Ранее он являлся заместителем руководителя проектного офиса по закупкам в АО «Газпромнефть — ОНПЗ».

Сарапульцев имеет два высших образования. Он получил дипломы госуниверситета «Высшая школа экономики» и Пермского государственного технического университета.

Новый глава Центра развития экспорта Прикамья обладает системным опытом работы в сфере закупок товаров, работ и услуг в операционной и проектной деятельности крупных нефтегазовых компаний, в России и за ее пределами, отметили в пресс-службе краевой администрации.

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник сообщает, что экс-глава Центра Иван Яковлев перед Новым годом уволился с поста руководителя и трудоустроился в АО «Элкам-Нефтемаш».