Калуга, 26 декабря, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Депутат Городской думы Калуги председатель территориального общественного самоуправления «Наш Терепец» Андрей Линков вместе с учениками Калужского транспортно-технологического техникума имени А.Т.Карпова и членами совета ТОС поздравил детей с ограниченными возможностями и детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации с Новым годом.

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутаты калужской гордумы поздравили детей с Новым годом

Для ребят было организовано театрализованное представление, Дед Мороз и Снегурочка подарили сладкие подарки, приобретенные депутатом. В свою очередь дети с радостью продемонстрировали свои таланты, читали стихи, пели песни.

Театрализованное представление «Приключения на новогодней ёлке», песни, игры, конкурсы, зимние забавы и, конечно, призы ожидали и жителей микрорайона «Терепец». При активной помощи депутата новогодние гуляния были организованы активистами ТОС «Наш Терепец» и творческими коллективами дома культуры «Канищево».

Поздравляя жителей микрорайона с Новым годом, Андрей Линков пожелал всем успехов, реализации задуманных планов, здоровья, тепла и уюта в семьях и счастливого нового 2020 года.