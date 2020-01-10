Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 гг.

Москва, 10 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 10 января: блокадный Ленинград остался без водоснабжения.

10 января 1942 года из-за поломки последней турбины центральной городской водопроводной станции в блокадном Ленинграде прекратилось водоснабжение. Экипаж подводной лодки «К-56» Балтийского флота в течение 66 часов восстановил работу станции. В это время два военных корабля обеспечивали ленинградские хлебозаводы водой и энергией.

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