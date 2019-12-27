Калуга, 27 декабря, 2019, 14:40 — ИА Регнум. В Калуге накануне новогодних праздников в Азаровском детском доме подвели итоги конкурса «Лучшая гостиная», в котором приняли участие воспитанники и их семьи.

Пресс-служба Городской думы Калуги В калужском детдоме подвели итоги конкурса «Лучшая гостиная»

В состав жюри вошли депутат Городской думы Калуги, председатель попечительского совета ГКУ «Азаровский детский дом имени Попова В.Т.» Татьяна Коняхина, заместитель министра — начальник управления по опеке и попечительству, демографической и семейной политике Елена Алексеева, представитель управления по работе с населением на территориях Татьяна Щукина.

Воспитанники детского дома показали членам жюри восемь гостиных, все комнаты ребята нарядили и украсили своими руками к Новому году, в теплой дружеской обстановке читали стихи и делились планами на будущее.

По итогам конкурса победители получили грамоты и ценные подарки.