Ярославль, 9 января, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Московская компания «ГорКапСтрой» обратилась с иском в арбитражный суд Ярославской области к «Агентству по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. Фирма требует взыскать с агентства 202 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

City-yaroslavl.ru Эскиз Карабулинской развязки

«ГорКапСтрой» в 2016 году выиграл аукцион на разработку проектной документации на строительство автомобильной дороги от Толбухинского моста до пр. Фрунзе. В Ярославле проект известен как Карабулинская развязка. В 2016 году власти города и области заявили о том, что проект развязки получит федеральное финансирование, но для этого местные власти должны подготовить актуальный проект. Речь шла о корректировке ранее подготовленной документации.

Заказчиком проекта выступило «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Московская фирма «ГорКапСтрой» выиграла аукцион на сумму 207 млн рублей. Однако затем произошла смена мэра Ярославля и губернатора Ярославской области. Разговоры о строительстве развязки прекратились. В 2017 году депутаты муниципалитета Ярославля проголосовали за снятие бюджетного финансирования с работ по проектированию. Следовательно, деньги подрядчик не получил.

Между тем на портале госзакупок контракт значится как исполненный. Видимо, московская компания решила все-таки взыскать с мэрии города стоимость работ. Иск подан в конце декабря 2019 года. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.