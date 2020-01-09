Санкт-Петербург, 9 января, 2020, 13:26 — ИА Регнум. В период с 1 по 8 января 2020 года в Петербурге десять человек погибли от рук преступников. Об этом сообщило 9 января Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

По четырем случаям произошедшее квалифицировано следствием как умышленное убийство, еще шесть уголовных дел расследуются по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

«Все преступления произошли на бытовой почве во время распития спиртных напитков, лица их совершившие привлечены к уголовной ответственности, заключены под стражу», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Также в эти праздничные дни были задержаны подозреваемые в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В ближайшее время этим лицам изберут меру пресечения и предъявят обвинения.

Ранее сообщалось, что в первые дни нового года на пожарах в Петербурге погибли пять человек.

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