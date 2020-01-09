Санкт-Петербург, 9 января, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Переезд головного офиса Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Санкт-Петербург запланирован на июль 2020 года. При этом корпорация сохранит офис в Москве, а часть сотрудников переедет в Северную столицу. Об этом заявил журналистам 9 января президент ОСК Алексей Рахманов, сообщает ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Президент ОСК Алексей Рахманов

Напомним, в Петербурге находятся не только крупнейшие судостроительные заводы и конструкторские бюро, но и Главный штаб ВМФ, заказывающий боевые корабли и суда обеспечения, а также крупные гражданские заказчики ОСК, такие как «Газпром» и «Газпром нефть».

По словам Рахманова, главный офис ОСК в Петербурге будет находиться в переулке Антоненко, дополнительные офисы — на улице Марата. В московском офисе останутся не более 200 сотрудников. Ожидается, что в Петербург переедут 340−350 сотрудников ОСК, возможно, часть персонала откажется от переезда, и им придется искать замену в Петербурге.

Бюджет переезда глава ОСК оценил примерно в 1,4 млрд рублей.

Напомним, в ОСК входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий судостроительной отрасли. 100% акций акционерного общества находится в федеральной собственности.