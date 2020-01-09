Нижний Новгород, 9 января, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Начальником Приволжского таможенного управления стал Агепсим Ашкалов, который ранее возглавлял Северо-Кавказское таможенное управление. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Ptu.customs.ru Агепсим Ашкалов

Сегодня, 9 января, Ашкалов приступил к работе в управлении «в порядке перевода по службе». В органах таможни он работает четверть века.

Отметим, в структуру Приволжского таможенного управления входят шесть региональных таможен — нижегородская, башкирская, пермская, самарская, саратовская, татарская, а также Приволжские оперативная и электронная таможни.

Справка ИА REGNUM. Агепсим Ашкалов в системе таможенной службе работает с 1994 года. Он начал трудовой путь инспектором Саратовской таможни, которую возглавил в 2003 году. В 2008 году назначен начальником Минераловодской таможни Южного таможенного управления, в 2010 году возглавил созданное в этом же году Северо — Кавказское таможенное управление.