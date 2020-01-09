Берлин, 9 января, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил ограниченную версию топовой модели Arteon. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Volkswagen-newsroom.com Arteon R-Line Edition

Всего бренд выпустит 250 экземпляров специальной вариации топовой модели под названием Arteon R-Line Edition. Все они будут реализованы на европейском авторынке.

Кузов новинки окрашен в цвет Moonstone Grey, а крыша имеет чёрный цвет. «Обуто» авто в колёсные диски из сплава Rosario размером 20 дюймов. Задние стёкла машины тонированы, а салон отделан кожей.

Автопроизводители снабдили Arteon R-Line Edition электроподогревом сидений, бесключевым доступом в салон машины и мультимедийным комплексом премиум-класса. Модель также оснащена комплексом систем безопасности. Среди них система обнаружения дорожных знаков, помощник при парковке, ассистент удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль, а также система автономного экстренного торможения в случае неизбежной аварии.

В линейке моторов R-Line Edition имеются 2,0 TSI и 2,0 TDI, а также дизельный двигатель с двумя турбокомпрессорами. Агрегат сочетается с 7-скоростным «автоматом» с двойным сцеплением. Привод у автомобиля 4Motion.

Ранее в компании Volkswagen повысили план производства электромобилей за счёт новой модели ID.3 с 1 млн до 1,5 млн единиц к 2025 году.

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