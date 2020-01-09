Санкт-Петербург, 9 января, 2020, 11:43 — ИА Регнум. Введение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области стимулировало рост туристического потока из-за рубежа в петербургский регион. Это касается и тех стран, турпоток из которых и ранее был существенным.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в Петербурге

Напомним, что с 1 октября 2019 года граждане 53 государств могут въехать в Северную столицу и Ленобласть по упрощенной процедуре.

Как сообщили ИА REGNUM 9 января в компании Lux Express (оператор международных автобусных перевозок), количество иностранных пассажиров на маршрутах этого перевозчика в Санкт-Петербург за первые три месяца действия электронных виз выросло на 22% по сравнению с октябрем-декабрем 2018 года.

При этом возросла и общая доля иностранных пассажиров автобусов на российском направлении. Если в четвертом квартале 2018 года она составляла 45%, то в октябре-декабре 2019 года — уже 49%.

Больше всего иностранцев прибавилось на маршруте между Хельсинки и Санкт-Петербургом (плюс 53%); каждый четвертый пассажир на этой линии в конце 2019 года был не с российским гражданством (годом ранее — каждый пятый). Число зарубежных туристов на рейсах в Петербург из Таллина выросло на 24%, из Риги — на 12%, из северо-восточной Эстонии — на 7%.

«Особенно стоит отметить интерес к поездкам в Петербург в последнюю декаду декабря — на католическое Рождество и в преддверии Нового года рост иностранных туристов составил 24% по сравнению с таким же периодом годом ранее», — отмечает гендиректор АО «Евролайнс» (российский филиал Lux Express Group) Райт Реммель.

Большинство иностранных граждан, прибывших в Петербург на автобусах компании, представляли Эстонию, Латвию, Финляндию, Литву и Германию. Обратил на себя внимание более чем трехкратный рост путешественников из Франции.

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Напомним, электронная виза бесплатная и выдается на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение 8 дней. Въезд и выезд по электронной визе возможен через «Пулково», морские пункты пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», а также через автомобильные пункты пропуска «Ивангород», «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и через пешеходный пункт пропуска «Ивангород».