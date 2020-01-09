Санкт-Петербург, 9 января, 2020, 11:30 — ИА Регнум. Утечку опасного химического вещества, которая была обнаружена на железнодорожном перегоне в Невском районе Петербурга, удалось устранить. Пострадавших нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Товарные поезда

Напомним, в ночь на 9 января в 03:20 мск поступила информация о том, что на железнодорожной станции Московская — Сортировочная обнаружена течь из цистерны. Прибывшие специалисты МЧС, осмотрев контейнер, установили, что в районе запорной арматуры сливного устройства происходит капельная течь пероксида водорода.

Цистерну с грузом свыше 21 тонн нужно было вскрыть, однако без спецоборудования сделать это не представлялось возможным. Тогда спасатели разработали план, как доставить опасный вагон на безопасную территорию и починить его. Для этого из пожарного поезда и вагона с поврежденным контейнером был сформирован состав, который отогнали на территорию таможенного терминала в Шушарах. Там с помощью необходимого инженерного оборудования для вскрытия контейнера течь устранили.

«В присутствии представителя собственника спасатели, работая в специальных изолирующих костюмах, вскрыли контейнер, внутри которого находились несколько кубов с пероксидом водорода, в том числе поврежденная емкость. К 9 часам утра течь была устранена», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. На движение поездов оно также не повлияло.