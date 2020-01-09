Санкт-Петербург, 9 января, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Антициклон в четверг, 9 января, окажет Северной столицу услугу по прекращению дождей. Он оттеснит к восточным границам региона наполненные влагой облака и прекратит осадки, благодаря чему погода в течение дня будет сухой, местами даже солнечной. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная Фонтанки на территории Летнего сада

Гребень антициклона двигается на Северную столицу с запада. По мере приближения он вытесняет дождь на восток. Как отметил специалист, температурный фон в Петербурге продолжит существенно превышать норму. В такой ситуации погода ожидается облачная с прояснениями, без существенных осадков.

«Температура воздуха +3… +5°, в Ленинградской области 0… +5°. Ветер западный 6−11 м/с, порывистый», — добавил эксперт.

Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В свою очередь «Северо-Западное УГМС» предупреждает петербуржцев, что 9 января в Санкт-Петербурге ожидается порывистый сильный ветер, который будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 8−13 м/с, в порывах до 17 м/с.

С утра на дорогах будет местами гололедица, из-за чего горожанам следует быть предельно внимательными и осторожными.