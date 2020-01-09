В красноярском зоопарке из-за тёплой зимы проснулся белокоготный медведь
Красноярск, 9 января, 2020, 08:56 — ИА Регнум. В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» из-за оттепели в январе проснулся белокоготный медведь Памир. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парка.
Скриншот с youtube.com
Белокоготный медведь Памир в красноярском зоопарке
Источник: katetzkaya, youtube.com
«В дикой природе медведи не выходят из берлоги до весны, даже если очень тепло», — говорится на странице «Роева ручья» в соцсети «ВКонтакте».
При этом подчёркивается, что в условиях зоопарков бурые медведи иногда выходят из логова в тёплые дни, однако вновь крепко засыпают с наступлением холодов.
Как сообщало ИА REGNUM, новосибирский зоопарк в канун Нового года пополнился сразу пятью малышами.