Красноярск, 9 января, 2020, 08:56 — ИА Регнум. В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» из-за оттепели в январе проснулся белокоготный медведь Памир. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парка.

Скриншот с youtube.com Белокоготный медведь Памир в красноярском зоопарке

Источник: katetzkaya, youtube.com

«В дикой природе медведи не выходят из берлоги до весны, даже если очень тепло», — говорится на странице «Роева ручья» в соцсети «ВКонтакте».

При этом подчёркивается, что в условиях зоопарков бурые медведи иногда выходят из логова в тёплые дни, однако вновь крепко засыпают с наступлением холодов.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирский зоопарк в канун Нового года пополнился сразу пятью малышами.