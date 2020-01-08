Ханты-Мансийск, 9 января, 2020, 00:02 — ИА Регнум. Житель Сургута (ХМАО) купил в одном из супермаркетов гранат, в котором обнаружил ядовитого паука. Об этом мужчина сообщил в паблике «ЧС Сургут».

Vk.com/chp_surguta Ядовитый паук из Сургута

«Будьте внимательны! Сегодня купили гранат. Разрезав дома, из него вылез паук. Яндекс называет, что паук относится к виду плодовых пауков «хиракантиды». Укус данного паука ядовит!» — пишет сургутянин, прилагая фото.

Хиракантиды распространены в Европе и Средней Азии. Укус этого паука сопровождается жгучей болью, на коже появляются волдыри, которые долго не заживают. Данное членистоногое может быть переносчиком инфекций.