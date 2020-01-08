Калужская область, 8 января, 2020, 17:34 — ИА Регнум. 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, насмерть сбивший 20-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека, жителей Москвы, 2 января в посёлке Полотняный Завод Калужской области, на момент совершения ДТП был трезв. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по официальной информации калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Место смертельного ДТП

Между тем, родственников погибших беспокоит, что водитель, который ранее неоднократно за лихачество привлекался к административной ответственности, может вообще уйти от наказания. Молодой человек имеет двойное гражданство, и, по некоторым данным, в настоящее время его семья планирует отъезд за границу. Если водитель, подозреваемый в смертельном ДТП, покинет страну, то формально он закон не нарушит: уголовное дело до сих пор не возбуждено, с водителя не взята даже подписка о не выезде.

«Всё следы, которые были зафиксированы на месте ДТП следователем, будут представлены экспертам для производства соответствующих экспертиз. Назначена судебная автотехническая экспертиза, в рамках которой будут установлены: скорость движения, техническое состояние автомобиля, механизм ДТП. В целях проверки показаний участников и очевидцев ДТП будет воссоздана обстановка происшествия, по результатам полученных данных будет назначена судебная экспертиза», — говорится в заявлении полиции.